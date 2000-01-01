Энгельгардт Алексей Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1796
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Бракосочетание
Около 1774
Рождение ребёнка
1775
Сын: Энгельгардт Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Энгельгардт Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Энгельгардт Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
После 1780
Дочь: Энгельгардт Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Энгельгардт Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Энгельгардт Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Энгельгардт Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Энгельгардт Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна
Смерть
После 1796