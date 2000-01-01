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Энгельгардт Алексей Богданович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1796

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Мать: Энгельгардт Пелагея Михайловна

Бракосочетание
Около 1774

Жена: Энгельгардт Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Энгельгардт Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
1778

Сын: Энгельгардт Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Энгельгардт Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
После 1780

Дочь: Энгельгардт Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
1781

Сын: Энгельгардт Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Энгельгардт Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Энгельгардт Анастасия Алексеевна

Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Григорьевна

Смерть
После 1796
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