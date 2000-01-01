Энгельгардт (Огонь-Догановская) Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Огонь-Догановская) Софья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1774

Муж: Энгельгардт Алексей Богданович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Энгельгардт Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Алексей Богданович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Энгельгардт Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Алексей Богданович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Энгельгардт Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Алексей Богданович

Рождение ребёнка
После 1780

Дочь: Энгельгардт Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Алексей Богданович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Энгельгардт Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Алексей Богданович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Энгельгардт Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Алексей Богданович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Алексей Богданович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Энгельгардт Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Алексей Богданович

Смерть
Неизвестно
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