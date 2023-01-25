Огонь-Догановская (Друцкая-Соколинская) Татьяна Андреевна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Огонь-Догановский Григорий ПетровичНеизвестно г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Энгельгардт (Огонь-Догановская) Софья Григорьевна
Отец ребёнка: Огонь-Догановский Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно