Огонь-Догановская (Друцкая-Соколинская) Татьяна Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Огонь-Догановская (Друцкая-Соколинская) Татьяна Андреевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Огонь-Догановский Григорий ПетровичНеизвестно г.р.
Дети
Энгельгардт (Огонь-Догановская) Софья Григорьевна1747 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Огонь-Догановский Григорий Петрович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Энгельгардт (Огонь-Догановская) Софья Григорьевна

Отец ребёнка: Огонь-Догановский Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно

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