Дунина-Борковская (Энгельгардт) Анастасия Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунина-Борковская (Энгельгардт) Анастасия Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Мать: Энгельгардт Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дунина-Борковская Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Дунин-Борковский Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунин-Борковский Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Дунин-Борковский Василий Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дунин-Борковский Василий Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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