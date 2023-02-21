Дунина-Борковская (Энгельгардт) Анастасия Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дунина-Борковская Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Дунин-Борковский Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дунин-Борковский Фёдор Васильевич
Отец ребёнка: Дунин-Борковский Василий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно