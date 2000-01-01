Дунин-Борковский Василий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Дунина-Борковская Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Дунина-Борковская Анастасия Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дунин-Борковский Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: Дунина-Борковская Анастасия Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно