Дунин-Борковский Василий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дунин-Борковский Василий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Дунина-Борковская Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Дунина-Борковская Анастасия Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дунин-Борковский Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: Дунина-Борковская Анастасия Богдановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дунина-Борковская Анастасия Богдановна

Смерть
Неизвестно
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