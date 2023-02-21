Энгельгардт Иван Богданович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1818
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Рождение ребёнка
1774
Сын: Энгельгардт Николай Иванович
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Энгельгардт Елена Ивановна
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
16.03.1776
Сын: Энгельгардт Александр Иванович
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Энгельгардт Анна Ивановна
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Энгельгардт Пётр Иванович
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Энгельгардт Софья Ивановна
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1783
Сын: Энгельгардт Андрей Иванович
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Путята Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1818