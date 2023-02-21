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Энгельгардт Иван Богданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1818

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Энгельгардт Фёдор-Богдан Николаевич

Мать: Энгельгардт Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1774

Сын: Энгельгардт Николай Иванович

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Энгельгардт Елена Ивановна

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
16.03.1776

Сын: Энгельгардт Александр Иванович

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Энгельгардт Анна Ивановна

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1780

Сын: Энгельгардт Пётр Иванович

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Энгельгардт Софья Ивановна

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Энгельгардт Андрей Иванович

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Путята Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Смерть
После 1818