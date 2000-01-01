Энгельгардт (Пенская) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Пенская) Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1756 и 1757

Дата смерти

Между 1785 и 1794

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1774

Сын: Энгельгардт Николай Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Энгельгардт Елена Ивановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
16.03.1776

Сын: Энгельгардт Александр Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Энгельгардт Анна Ивановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Энгельгардт Пётр Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Энгельгардт Софья Ивановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Энгельгардт Андрей Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Путята Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Иван Богданович

Смерть
Между 1785 и 1794
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