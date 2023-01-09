Энгельгардт (Пенская) Пелагея Алексеевна Между 1756 и 1757 — найти родственников по фамилии на Familio

Энгельгардт (Пенская) Пелагея Алексеевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Между 1756 и 1757

умерла Между 1785 и 1794

Супруги
Энгельгардт Иван Богданович1744 г.р.
Дети
Энгельгардт Николай Иванович1774 г.р.
Энгельгардт Елена Ивановна1775 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1774

Сын: Энгельгардт Николай Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Энгельгардт Елена Ивановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
16.03.1776

Сын: Энгельгардт Александр Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Энгельгардт Анна Ивановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Энгельгардт Пётр Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Энгельгардт Софья Ивановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Энгельгардт Андрей Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Путята (Энгельгардт) Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович

Смерть
Между 1785 и 1794

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