Энгельгардт (Пенская) Пелагея Алексеевна
женский, родилась Между 1756 и 1757
умерла Между 1785 и 1794
Супруги
Энгельгардт Иван Богданович1744 г.р.
Дети
Энгельгардт Николай Иванович1774 г.р.
Энгельгардт Елена Ивановна1775 г.р.Показать еще 6
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1774
Сын: Энгельгардт Николай Иванович
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Энгельгардт Елена Ивановна
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович
Рождение ребёнка
16.03.1776
Сын: Энгельгардт Александр Иванович
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Энгельгардт Анна Ивановна
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Энгельгардт Пётр Иванович
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Энгельгардт Софья Ивановна
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Энгельгардт Андрей Иванович
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Путята (Энгельгардт) Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Богданович
Смерть
Между 1785 и 1794