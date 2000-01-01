Путята (Энгельгардт) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путята (Энгельгардт) Екатерина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Энгельгардт Иван Богданович

Мать: Энгельгардт Пелагея Алексеевна

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Путята Анна Исаевна

Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович

Рождение ребёнка
31.05.1812

Дочь: Путята Елена Исаевна

Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович

Рождение ребёнка
01.02.1815

Сын: Путята Василий Исаевич

Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович

Рождение ребёнка
1816

Дочь: Путята Александра Исаевна

Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович

Рождение ребёнка
18.04.1818

Сын: Путята Антон Исаевич

Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1833

Сын: Путята Яков Исаевич

Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путята Исайя Иванович

Смерть
Неизвестно
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