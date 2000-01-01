Путята (Энгельгардт) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Путята Анна Исаевна
Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович
Рождение ребёнка
31.05.1812
Дочь: Путята Елена Исаевна
Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1815
Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович
Рождение ребёнка
1816
Дочь: Путята Александра Исаевна
Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович
Рождение ребёнка
18.04.1818
Сын: Путята Антон Исаевич
Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1833
Сын: Путята Яков Исаевич
Отец ребёнка: Путята Исайя Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно