Энгельгардт (Витковичева) Ефросинья Гавриловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Энгельгардт Андрей Богданович1743 г.р.
Дети
Энгельгардт Илья Андреевич1781 г.р.
Энгельгардт Надежда Андреевна1788 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1781
Сын: Энгельгардт Илья Андреевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Богданович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Энгельгардт Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Богданович
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Энгельгардт Анна Андреевна
Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Богданович
Смерть
Неизвестно