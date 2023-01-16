Энгельгардт (Витковичева) Ефросинья Гавриловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Энгельгардт (Витковичева) Ефросинья Гавриловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Энгельгардт Андрей Богданович1743 г.р.
Дети
Энгельгардт Илья Андреевич1781 г.р.
Энгельгардт Надежда Андреевна1788 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Андрей Богданович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Энгельгардт Илья Андреевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Богданович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Энгельгардт Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Богданович

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Энгельгардт Анна Андреевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Богданович

Смерть
Неизвестно

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