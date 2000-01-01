Радванская Мария Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванская Мария Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Азанчевская Анна Михайловна

Отец ребёнка: Радванский Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Энгельгардт Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Радванский Михаил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радванский Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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