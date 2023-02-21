Радванская (Реад) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Реад Андрей Иванович
Мать: Реад Анна Демьяновна
Рождение ребёнка
После 1820
Отец ребёнка: Радванский Иван Ильич
Рождение ребёнка
02.04.1823
Сын: Радванский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Радванский Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно