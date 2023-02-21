Радванская (Реад) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванская (Реад) Екатерина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Реад Андрей Иванович

Мать: Реад Анна Демьяновна

Рождение ребёнка
После 1820

Сын: Радванский Захар Ильич

Отец ребёнка: Радванский Иван Ильич

Рождение ребёнка
02.04.1823

Сын: Радванский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Радванский Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радванский Иван Ильич

Смерть
Неизвестно
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