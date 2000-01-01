Радванский Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.05.1783
Дата смертиПосле 1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1783
Отец: Радванский Илья Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1816
Сын: Радванский Николай Иванович
Мать ребёнка: Радванская Прасковья Захаровна
Рождение ребёнка
После 1820
Мать ребёнка: Радванская Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
02.04.1823
Сын: Радванский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Радванская Екатерина Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радванская Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Радванская Прасковья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1828