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Радванский Иван Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.05.1783

Дата смерти

После 1828

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1783

Отец: Радванский Илья Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1816

Сын: Радванский Николай Иванович

Мать ребёнка: Радванская Прасковья Захаровна

Рождение ребёнка
После 1820

Сын: Радванский Захар Ильич

Мать ребёнка: Радванская Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
02.04.1823

Сын: Радванский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Радванская Екатерина Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радванская Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Радванская Прасковья Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радванская Прасковья Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радванская Екатерина Андреевна

Смерть
После 1828
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