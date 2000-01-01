Радванская (Малышева) Прасковья Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радванская (Малышева) Прасковья Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1816

Сын: Радванский Николай Иванович

Отец ребёнка: Радванский Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Радванская Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Радванский Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Радванский Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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