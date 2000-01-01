Радванская (Малышева) Прасковья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.06.1816
Сын: Радванский Николай Иванович
Отец ребёнка: Радванский Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Радванская Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Радванский Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно