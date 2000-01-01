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Реад Александр Андреевич
Реад Александр Андреевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Дата смерти
1818
Пол
Мужской
Отец
Реад Андрей Иванович
1750 г.р.
Мать
Реад (Азанчевская) Анна Демьяновна
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Реад Андрей Иванович
Мать:
Реад Анна Демьяновна
Смерть
1818
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