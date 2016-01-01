Соколовская (Реад) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Реад) Анна Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1790

Отец: Реад Андрей Иванович

Мать: Реад Анна Демьяновна

Бракосочетание
1814

Муж: Соколовский Павел Егорович

Рождение ребёнка
25.11.1815

Сын: Соколовский Андрей Павлович

Отец ребёнка: Соколовский Павел Егорович

Рождение ребёнка
12.01.1817

Сын: Соколовский Николай Павлович

Отец ребёнка: Соколовский Павел Егорович

Рождение ребёнка
20.07.1818

Сын: Соколовский Александр Павлович

Отец ребёнка: Соколовский Павел Егорович

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Краевская Анна Павловна

Отец ребёнка: Соколовский Павел Егорович

Смерть
Неизвестно
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