Соколовская (Реад) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1790
Отец: Реад Андрей Иванович
Мать: Реад Анна Демьяновна
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
25.11.1815
Сын: Соколовский Андрей Павлович
Отец ребёнка: Соколовский Павел Егорович
Рождение ребёнка
12.01.1817
Сын: Соколовский Николай Павлович
Отец ребёнка: Соколовский Павел Егорович
Рождение ребёнка
20.07.1818
Сын: Соколовский Александр Павлович
Отец ребёнка: Соколовский Павел Егорович
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Краевская Анна Павловна
Отец ребёнка: Соколовский Павел Егорович
Смерть
Неизвестно