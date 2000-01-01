Соколовский Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1817
Дата смертиПосле 1859
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1817
Рождение ребёнка
10.05.1848
Дочь: Соколовская Анна Николаевна
Мать ребёнка: Соколовская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
28.09.1849
Дочь: Соколовская Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Соколовская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
23.09.1851
Сын: Соколовский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Соколовская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
02.03.1853
Сын: Соколовский Александр Николаевич
Мать ребёнка: Соколовская Мария Ильинична
Рождение ребёнка
29.05.1855
Дочь: Соколовская Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Соколовская Мария Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1859