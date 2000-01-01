Соколовский Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовский Николай Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1817

Дата смерти

После 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1817

Отец: Соколовский Павел Егорович

Мать: Соколовская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
10.05.1848

Дочь: Соколовская Анна Николаевна

Мать ребёнка: Соколовская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
28.09.1849

Дочь: Соколовская Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Соколовская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
23.09.1851

Сын: Соколовский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Соколовская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
02.03.1853

Сын: Соколовский Александр Николаевич

Мать ребёнка: Соколовская Мария Ильинична

Рождение ребёнка
29.05.1855

Дочь: Соколовская Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Соколовская Мария Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколовская Мария Ильинична

Смерть
После 1859
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