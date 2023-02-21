Соколовская (Раевская) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1848
Дочь: Соколовская Анна Николаевна
Отец ребёнка: Соколовский Николай Павлович
Рождение ребёнка
28.09.1849
Дочь: Соколовская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Соколовский Николай Павлович
Рождение ребёнка
23.09.1851
Сын: Соколовский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Соколовский Николай Павлович
Рождение ребёнка
02.03.1853
Сын: Соколовский Александр Николаевич
Отец ребёнка: Соколовский Николай Павлович
Рождение ребёнка
29.05.1855
Дочь: Соколовская Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Соколовский Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно