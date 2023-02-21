Соколовская (Раевская) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовская (Раевская) Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1848

Дочь: Соколовская Анна Николаевна

Отец ребёнка: Соколовский Николай Павлович

Рождение ребёнка
28.09.1849

Дочь: Соколовская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Соколовский Николай Павлович

Рождение ребёнка
23.09.1851

Сын: Соколовский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Соколовский Николай Павлович

Рождение ребёнка
02.03.1853

Сын: Соколовский Александр Николаевич

Отец ребёнка: Соколовский Николай Павлович

Рождение ребёнка
29.05.1855

Дочь: Соколовская Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Соколовский Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколовский Николай Павлович

Смерть
Неизвестно
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