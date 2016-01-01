Соколовский Павел Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1861
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1814
Рождение ребёнка
25.11.1815
Сын: Соколовский Андрей Павлович
Мать ребёнка: Соколовская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
12.01.1817
Сын: Соколовский Николай Павлович
Мать ребёнка: Соколовская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
20.07.1818
Сын: Соколовский Александр Павлович
Мать ребёнка: Соколовская Анна Андреевна
Рождение ребёнка
После 1820
Дочь: Краевская Анна Павловна
Мать ребёнка: Соколовская Анна Андреевна
Смерть
Около 1861