Соколовский Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколовский Павел Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1861

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1814

Жена: Соколовская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
25.11.1815

Сын: Соколовский Андрей Павлович

Мать ребёнка: Соколовская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
12.01.1817

Сын: Соколовский Николай Павлович

Мать ребёнка: Соколовская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
20.07.1818

Сын: Соколовский Александр Павлович

Мать ребёнка: Соколовская Анна Андреевна

Рождение ребёнка
После 1820

Дочь: Краевская Анна Павловна

Мать ребёнка: Соколовская Анна Андреевна

Смерть
Около 1861
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