Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.11.1838

Дата смерти

16.09.1882

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1838

Отец: Реад Яков Андреевич

Мать: Реад Надежда Вениаминовна

Рождение ребёнка
16.06.1869

Дочь: Энгельгардт Софья Александровна

Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Платонович

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Энгельгардт Александр Александрович

Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Платонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Александр Платонович

Смерть
16.09.1882
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