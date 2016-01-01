Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.11.1838
Дата смерти16.09.1882
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1838
Отец: Реад Яков Андреевич
Рождение ребёнка
16.06.1869
Дочь: Энгельгардт Софья Александровна
Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Платонович
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Энгельгардт Александр Александрович
Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.09.1882