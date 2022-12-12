Энгельгардт Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиМежду 1922 и 1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Бракосочетание
26.08.1892
Рождение ребёнка
05.11.1893
Сын: Энгельгардт Николай Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
07.12.1894
Дочь: Энгельгардт Софья Александровна
Мать ребёнка: Энгельгардт Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Энгельгардт Александр Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт Наталья Ивановна
Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Между 1922 и 1938
Москва, город федерального значения Москва