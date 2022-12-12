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Энгельгардт Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Между 1922 и 1938

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Энгельгардт Александр Платонович

Мать: Энгельгардт Софья Яковлевна

Бракосочетание
26.08.1892

Жена: Энгельгардт Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
05.11.1893

Сын: Энгельгардт Николай Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1894

Дочь: Энгельгардт Софья Александровна

Мать ребёнка: Энгельгардт Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Энгельгардт Александр Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт Наталья Ивановна

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Между 1922 и 1938
Москва, город федерального значения Москва
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