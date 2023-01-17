Энгельгардт (Ознобишина) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Ознобишина) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1892

Муж: Энгельгардт Александр Александрович

Рождение ребёнка
05.11.1893

Сын: Энгельгардт Николай Александрович

Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Александрович

Рождение ребёнка
07.12.1894

Дочь: Энгельгардт Софья Александровна

Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Александрович

Рождение ребёнка
1896

Сын: Энгельгардт Александр Александрович

Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Александрович

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1917
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