Энгельгардт (Ознобишина) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1892
Рождение ребёнка
05.11.1893
Сын: Энгельгардт Николай Александрович
Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Александрович
Рождение ребёнка
07.12.1894
Дочь: Энгельгардт Софья Александровна
Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Александрович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Энгельгардт Александр Александрович
Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Александрович
Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1917