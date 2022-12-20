Энгельгардт Александр Платонович 17.08.1845 — найти родственников по фамилии на Familio
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Энгельгардт Александр Платонович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 17.08.1845, Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

умер 22.11.1903, г. Берн, Швейцарская Конфедерация

Мать
Энгельгардт (Мезенцева) Вера Михайловна1823 г.р.
Отец
Энгельгардт Платон Николаевич18.11.1823 г.р.
Супруги
Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна16.11.1838 г.р.
Дети
Энгельгардт Софья Александровна16.06.1869 г.р.
Энгельгардт Александр АлександровичОколо 1871 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1845

Отец: Энгельгардт Платон Николаевич

Мать: Энгельгардт (Мезенцева) Вера Михайловна

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна

Рождение ребёнка
16.06.1869

Дочь: Энгельгардт Софья Александровна

Мать ребёнка: Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Энгельгардт Александр Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна

Смерть
22.11.1903
г. Берн, Швейцарская Конфедерация

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