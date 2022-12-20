Энгельгардт Александр Платонович
мужской, родился 17.08.1845, Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
умер 22.11.1903, г. Берн, Швейцарская Конфедерация
МатьЭнгельгардт (Мезенцева) Вера Михайловна1823 г.р.
ОтецЭнгельгардт Платон Николаевич18.11.1823 г.р.
Супруги
Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна16.11.1838 г.р.
Дети
Энгельгардт Софья Александровна16.06.1869 г.р.
Энгельгардт Александр АлександровичОколо 1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1845
Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.06.1869
Дочь: Энгельгардт Софья Александровна
Мать ребёнка: Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Энгельгардт Александр Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна
Смерть
22.11.1903
г. Берн, Швейцарская Конфедерация