Энгельгардт Александр Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭнгельгардт Александр Платонович

Энгельгардт Александр Платонович

avatar

Место рождения

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.08.1845

Дата смерти

22.11.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1845

Отец: Энгельгардт Платон Николаевич

Мать: Энгельгардт Вера Михайловна

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.06.1869

Дочь: Энгельгардт Софья Александровна

Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Энгельгардт Александр Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энгельгардт Софья Яковлевна

Смерть
22.11.1903
г. Берн, Швейцарская Конфедерация
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close