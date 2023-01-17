Энгельгардт Александр Платонович
Место рождения
Дата рождения17.08.1845
Дата смерти22.11.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1845
Рождение ребёнка
16.06.1869
Дочь: Энгельгардт Софья Александровна
Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Энгельгардт Александр Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт Софья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1903
г. Берн, Швейцарская Конфедерация