Энгельгардт (Мезенцева) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1845
Сын: Энгельгардт Александр Платонович
Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич
Рождение ребёнка
09.09.1846
Сын: Энгельгардт Николай Платонович
Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич
Рождение ребёнка
02.08.1847
Дочь: Глинка Ольга Платоновна
Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич
Рождение ребёнка
15.12.1849
Дочь: Энгельгардт Мария Платоновна
Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1852
Сын: Энгельгардт Вадим Платонович
Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич
Рождение ребёнка
10.01.1854
Сын: Энгельгардт Сергей Платонович
Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич
Рождение ребёнка
20.01.1856
Сын: Энгельгардт Константин Платонович
Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич
Смоленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Миропия Платоновна
Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич
Смерть
Неизвестно