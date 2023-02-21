Энгельгардт (Мезенцева) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Мезенцева) Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1845

Сын: Энгельгардт Александр Платонович

Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1846

Сын: Энгельгардт Николай Платонович

Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич

Рождение ребёнка
02.08.1847

Дочь: Глинка Ольга Платоновна

Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич

Рождение ребёнка
15.12.1849

Дочь: Энгельгардт Мария Платоновна

Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.1852

Сын: Энгельгардт Вадим Платонович

Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1854

Сын: Энгельгардт Сергей Платонович

Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич

Рождение ребёнка
20.01.1856

Сын: Энгельгардт Константин Платонович

Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич

Смоленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Платон Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Миропия Платоновна

Отец ребёнка: Энгельгардт Платон Николаевич

Смерть
Неизвестно
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