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Энгельгардт Платон Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1823

Дата смерти

25.07.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1823

Отец: Энгельгард Николай Фёдорович

Мать: Энгельгардт Мария Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.1845

Сын: Энгельгардт Александр Платонович

Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.09.1846

Сын: Энгельгардт Николай Платонович

Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна

Рождение ребёнка
02.08.1847

Дочь: Глинка Ольга Платоновна

Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна

Рождение ребёнка
15.12.1849

Дочь: Энгельгардт Мария Платоновна

Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна

Рождение ребёнка
08.09.1852

Сын: Энгельгардт Вадим Платонович

Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.01.1854

Сын: Энгельгардт Сергей Платонович

Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна

Рождение ребёнка
20.01.1856

Сын: Энгельгардт Константин Платонович

Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна

Смоленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энгельгардт Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронова Миропия Платоновна

Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна

Смерть
25.07.1881
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