Энгельгардт Платон Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1823
Дата смерти25.07.1881
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1823
Рождение ребёнка
17.08.1845
Сын: Энгельгардт Александр Платонович
Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна
Рождение ребёнка
09.09.1846
Сын: Энгельгардт Николай Платонович
Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна
Рождение ребёнка
02.08.1847
Дочь: Глинка Ольга Платоновна
Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна
Рождение ребёнка
15.12.1849
Дочь: Энгельгардт Мария Платоновна
Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна
Рождение ребёнка
08.09.1852
Сын: Энгельгардт Вадим Платонович
Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна
Рождение ребёнка
10.01.1854
Сын: Энгельгардт Сергей Платонович
Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна
Рождение ребёнка
20.01.1856
Сын: Энгельгардт Константин Платонович
Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна
Смоленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронова Миропия Платоновна
Мать ребёнка: Энгельгардт Вера Михайловна
Смерть
25.07.1881