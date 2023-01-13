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Энгельгардт Вадим Платонович

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Место рождения

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

08.09.1852

Дата смерти

10.05.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1852

Отец: Энгельгардт Платон Николаевич

Мать: Энгельгардт (Мезенцева) Вера Михайловна

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.03.1889

Сын: Энгельгардт Борис Вадимович

Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1893

Сын: Энгельгардт Георгий (Юрий) Вадимович

Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Зайцева (Энгельгардт) Татьяна Вадимовна

Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1895

Сын: Энгельгардт Игорь Вадимович

Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Энгельгардт Вера Вадимовна

Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна

Бракосочетание
26.01.1896

Жена: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна

Рождение ребёнка
30.03.1903

Дочь: Чижевская (Энгельгардт) Нина Вадимовна

Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
10.05.1920
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край

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