Энгельгардт Вадим Платонович
Место рождения
Дата рождения08.09.1852
Дата смерти10.05.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1852
Рождение ребёнка
12.03.1889
Сын: Энгельгардт Борис Вадимович
Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1893
Сын: Энгельгардт Георгий (Юрий) Вадимович
Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Зайцева (Энгельгардт) Татьяна Вадимовна
Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Энгельгардт Игорь Вадимович
Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Энгельгардт Вера Вадимовна
Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна
Бракосочетание
26.01.1896
Рождение ребёнка
30.03.1903
Дочь: Чижевская (Энгельгардт) Нина Вадимовна
Мать ребёнка: Рачинская (Станковская) Анна Михайловна
Смерть
10.05.1920
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край