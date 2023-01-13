Рачинская (Станковская) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачинская (Станковская) Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1868

Дата смерти

26.10.1938

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1889

Сын: Энгельгардт Борис Вадимович

Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Энгельгардт Георгий (Юрий) Вадимович

Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Зайцева (Энгельгардт) Татьяна Вадимовна

Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович

Рождение ребёнка
1895

Сын: Энгельгардт Игорь Вадимович

Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Энгельгардт Вера Вадимовна

Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович

Бракосочетание
26.01.1896

Муж: Энгельгардт Вадим Платонович

Рождение ребёнка
30.03.1903

Дочь: Чижевская (Энгельгардт) Нина Вадимовна

Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.10.1938

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