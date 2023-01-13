Рачинская (Станковская) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1868
Дата смерти26.10.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1889
Сын: Энгельгардт Борис Вадимович
Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Энгельгардт Георгий (Юрий) Вадимович
Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Зайцева (Энгельгардт) Татьяна Вадимовна
Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович
Рождение ребёнка
1895
Сын: Энгельгардт Игорь Вадимович
Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Энгельгардт Вера Вадимовна
Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович
Бракосочетание
26.01.1896
Рождение ребёнка
30.03.1903
Дочь: Чижевская (Энгельгардт) Нина Вадимовна
Отец ребёнка: Энгельгардт Вадим Платонович
Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
26.10.1938