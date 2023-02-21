Энгельгардт Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.11.1823
Сын: Энгельгардт Платон Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгард Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
01.06.1832
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгард Николай Фёдорович
Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно