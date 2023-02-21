Энгельгардт Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.11.1823

Сын: Энгельгардт Платон Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгард Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
01.06.1832

Сын: Энгельгардт Александр Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгард Николай Фёдорович

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгард Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно