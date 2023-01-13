Энгельгардт Александр Николаевич 01.06.1832 — найти родственников по фамилии на Familio
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Энгельгардт Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 01.06.1832, Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

умер 21.01.1893, Батищево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

Отец
Энгельгард Николай Фёдорович1778 г.р.
Мать
Энгельгардт Мария НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна02.06.1838 г.р.
Дети
Энгельгардт Александр Александрович24.01.1860 г.р.
Энгельгардт Михаил Александрович14.01.1861 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1832

Отец: Энгельгард Николай Фёдорович

Мать: Энгельгардт Мария Николаевна

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Бракосочетание
19.04.1859

Жена: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.1860

Сын: Энгельгардт Александр Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
14.01.1861

Сын: Энгельгардт Михаил Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1862

Дочь: Энгельгардт Вера Александровна

Мать ребёнка: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1867

Сын: Энгельгардт Николай Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
21.01.1893
Батищево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область

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