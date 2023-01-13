Энгельгардт Александр Николаевич
мужской, родился 01.06.1832, Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
умер 21.01.1893, Батищево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
ОтецЭнгельгард Николай Фёдорович1778 г.р.
МатьЭнгельгардт Мария НиколаевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна02.06.1838 г.р.
Дети
Энгельгардт Александр Александрович24.01.1860 г.р.
Энгельгардт Михаил Александрович14.01.1861 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.1832
Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.04.1859
Рождение ребёнка
24.01.1860
Сын: Энгельгардт Александр Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.01.1861
Сын: Энгельгардт Михаил Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1862
Дочь: Энгельгардт Вера Александровна
Мать ребёнка: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1867
Сын: Энгельгардт Николай Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
21.01.1893
Батищево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область