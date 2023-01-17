Энгельгардт Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1832
Дата смерти21.01.1893
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1832
Бракосочетание
19.04.1859
Рождение ребёнка
24.01.1860
Сын: Энгельгардт Александр Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт Анна Николаевна
Рождение ребёнка
14.01.1861
Сын: Энгельгардт Михаил Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт Анна Николаевна
Рождение ребёнка
12.05.1862
Дочь: Энгельгардт Вера Александровна
Мать ребёнка: Энгельгардт Анна Николаевна
Рождение ребёнка
05.02.1867
Сын: Энгельгардт Николай Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт Анна Николаевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.01.1893
Батищево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область