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Энгельгардт Александр Николаевич

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Место рождения

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.06.1832

Дата смерти

21.01.1893

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1832

Отец: Энгельгард Николай Фёдорович

Мать: Энгельгардт Мария Николаевна

Климово, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
19.04.1859

Жена: Энгельгардт Анна Николаевна

Рождение ребёнка
24.01.1860

Сын: Энгельгардт Александр Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт Анна Николаевна

Рождение ребёнка
14.01.1861

Сын: Энгельгардт Михаил Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт Анна Николаевна

Рождение ребёнка
12.05.1862

Дочь: Энгельгардт Вера Александровна

Мать ребёнка: Энгельгардт Анна Николаевна

Рождение ребёнка
05.02.1867

Сын: Энгельгардт Николай Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт Анна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
21.01.1893
Батищево, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
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