Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.06.1838
Дата смерти12.06.1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.04.1859
Рождение ребёнка
24.01.1860
Сын: Энгельгардт Александр Александрович
Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Николаевич
Рождение ребёнка
14.01.1861
Сын: Энгельгардт Михаил Александрович
Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1862
Дочь: Энгельгардт Вера Александровна
Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Николаевич
Рождение ребёнка
05.02.1867
Сын: Энгельгардт Николай Александрович
Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Николаевич
Смерть
12.06.1903