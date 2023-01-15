Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Макарова) Анна Николаевна

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Место рождения

Александровка, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область

Дата рождения

02.06.1838

Дата смерти

12.06.1903

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Александровка, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Бракосочетание
19.04.1859

Муж: Энгельгардт Александр Николаевич

Рождение ребёнка
24.01.1860

Сын: Энгельгардт Александр Александрович

Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Николаевич

Рождение ребёнка
14.01.1861

Сын: Энгельгардт Михаил Александрович

Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Николаевич

Рождение ребёнка
12.05.1862

Дочь: Энгельгардт Вера Александровна

Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Николаевич

Рождение ребёнка
05.02.1867

Сын: Энгельгардт Николай Александрович

Отец ребёнка: Энгельгардт Александр Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.06.1903
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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