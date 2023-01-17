Энгельгардт Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭнгельгардт Николай Александрович

Энгельгардт Николай Александрович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

05.02.1867

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1867

Отец: Энгельгардт Александр Николаевич

Мать: Энгельгардт Анна Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
?.05.1894

Жена: Энгельгардт Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Энгельгардт Анна Николаевна

Мать ребёнка: Энгельгардт Лариса Михайловна

Рождение ребёнка
21.04.1902

Сын: Энгельгардт Александр Николаевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Лариса Михайловна

Смерть
?.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close