Энгельгардт Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения05.02.1867
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1867
Бракосочетание
?.05.1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Энгельгардт Анна Николаевна
Мать ребёнка: Энгельгардт Лариса Михайловна
Рождение ребёнка
21.04.1902
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Лариса Михайловна
Смерть
?.01.1942