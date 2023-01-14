Энгельгардт Александр Николаевич
мужской, родился 21.04.1902
умер 28.02.1978
МатьЭнгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна05.03.1864 г.р.
ОтецЭнгельгардт Николай Александрович05.02.1867 г.р.
Супруги
Энгельгардт (Ровинская) Валентина АлександровнаПосле 1900 г.р.
Энгельгардт (Рязанцева) Галина Сергеевна18.07.1908 г.р.
Дети
Энгельгардт Андрей Александрович22.12.1929 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
1923
Рождение ребёнка
22.12.1929
Сын: Энгельгардт Андрей Александрович
Мать ребёнка: Энгельгардт (Рязанцева) Галина Сергеевна
Смерть
28.02.1978