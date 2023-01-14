Энгельгардт Александр Николаевич 21.04.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Энгельгардт Александр Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 21.04.1902

умер 28.02.1978

Мать
Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна05.03.1864 г.р.
Отец
Энгельгардт Николай Александрович05.02.1867 г.р.
Супруги
Энгельгардт (Ровинская) Валентина АлександровнаПосле 1900 г.р.
Энгельгардт (Рязанцева) Галина Сергеевна18.07.1908 г.р.
Дети
Энгельгардт Андрей Александрович22.12.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1902

Отец: Энгельгардт Николай Александрович

Мать: Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энгельгардт (Рязанцева) Галина Сергеевна

Бракосочетание
1923

Жена: Энгельгардт (Ровинская) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
22.12.1929

Сын: Энгельгардт Андрей Александрович

Мать ребёнка: Энгельгардт (Рязанцева) Галина Сергеевна

Смерть
28.02.1978

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