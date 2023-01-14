Энгельгардт Андрей Александрович 22.12.1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Энгельгардт Андрей Александрович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 22.12.1929

умер 2012

Отец
Энгельгардт Александр Николаевич21.04.1902 г.р.
Мать
Энгельгардт (Рязанцева) Галина Сергеевна18.07.1908 г.р.
Супруги
Энгельгардт (Махонина) Тамара Александровна13.09.1932 г.р.
Дети
Энгельгардт Александр Андреевич14.06.1952 г.р.
Энгельгардт Владимир Андреевич31.10.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1929

Отец: Энгельгардт Александр Николаевич

Мать: Энгельгардт (Рязанцева) Галина Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энгельгардт (Махонина) Тамара Александровна

Рождение ребёнка
14.06.1952

Сын: Энгельгардт Александр Андреевич

Мать ребёнка: Энгельгардт (Махонина) Тамара Александровна

Таураге, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis

Рождение ребёнка
31.10.1954

Сын: Энгельгардт Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Энгельгардт (Махонина) Тамара Александровна

Смерть
2012

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