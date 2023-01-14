Энгельгардт Андрей Александрович
мужской, родился 22.12.1929
умер 2012
ОтецЭнгельгардт Александр Николаевич21.04.1902 г.р.
МатьЭнгельгардт (Рязанцева) Галина Сергеевна18.07.1908 г.р.
Супруги
Энгельгардт (Махонина) Тамара Александровна13.09.1932 г.р.
Дети
Энгельгардт Александр Андреевич14.06.1952 г.р.
Энгельгардт Владимир Андреевич31.10.1954 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1929
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1952
Сын: Энгельгардт Александр Андреевич
Мать ребёнка: Энгельгардт (Махонина) Тамара Александровна
Таураге, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis
Рождение ребёнка
31.10.1954
Сын: Энгельгардт Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Энгельгардт (Махонина) Тамара Александровна
Смерть
2012