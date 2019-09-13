Энгельгардт (Махонина) Тамара Александровна
женский, родилась 13.09.1932
умерла 01.05.1985
Супруги
Энгельгардт Андрей Александрович22.12.1929 г.р.
Дети
Энгельгардт Александр Андреевич14.06.1952 г.р.
Энгельгардт Владимир Андреевич31.10.1954 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1952
Сын: Энгельгардт Александр Андреевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Александрович
Таураге, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis
Рождение ребёнка
31.10.1954
Сын: Энгельгардт Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Александрович
Смерть
01.05.1985