Энгельгардт (Махонина) Тамара Александровна 13.09.1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Энгельгардт (Махонина) Тамара Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 13.09.1932

умерла 01.05.1985

Супруги
Энгельгардт Андрей Александрович22.12.1929 г.р.
Дети
Энгельгардт Александр Андреевич14.06.1952 г.р.
Энгельгардт Владимир Андреевич31.10.1954 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Андрей Александрович

Рождение ребёнка
14.06.1952

Сын: Энгельгардт Александр Андреевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Александрович

Таураге, Tauragės rajono savivaldybė, Tauragės apskritis

Рождение ребёнка
31.10.1954

Сын: Энгельгардт Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Александрович

Смерть
01.05.1985

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