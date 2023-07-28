Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

05.03.1864

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваново, Иваново, Ивановская область
Бракосочетание
?.05.1894

Муж: Энгельгардт Николай Александрович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Энгельгардт Анна Николаевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович

Рождение ребёнка
21.04.1902

Сын: Энгельгардт Александр Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бальмонт Константин Дмитриевич

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург