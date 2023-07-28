Энгельгардт (Гарелина) Лариса Михайловна
Место рождения
Дата рождения05.03.1864
Дата смерти1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.05.1894
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Энгельгардт Анна Николаевна
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.04.1902
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург