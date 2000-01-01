Воронова (Энгельгардт) Миропия Платоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова (Энгельгардт) Миропия Платоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Энгельгардт Платон Николаевич

Мать: Энгельгардт Вера Михайловна

Рождение ребёнка
13.08.1877

Сын: Воронов Платон Николаевич

Отец ребёнка: Воронов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
13.11.1880

Сын: Воронов Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Воронов Николай Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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