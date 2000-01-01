Воронова (Энгельгардт) Миропия Платоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1877
Сын: Воронов Платон Николаевич
Отец ребёнка: Воронов Николай Михайлович
Рождение ребёнка
13.11.1880
Сын: Воронов Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Воронов Николай Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно