Воронов Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.03.1850
Дата смертиПосле 1890
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1877
Сын: Воронов Платон Николаевич
Мать ребёнка: Воронова Миропия Платоновна
Рождение ребёнка
13.11.1880
Сын: Воронов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Воронова Миропия Платоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1890