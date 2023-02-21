Воронов Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронов Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.03.1850

Дата смерти

После 1890

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1877

Сын: Воронов Платон Николаевич

Мать ребёнка: Воронова Миропия Платоновна

Рождение ребёнка
13.11.1880

Сын: Воронов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Воронова Миропия Платоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Миропия Платоновна

Смерть
После 1890
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