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Энгельгардт Константин Платонович

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Место рождения

Смоленская губерния, Российская Империя

Дата рождения

20.01.1856

Дата смерти

12.04.1928

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Энгельгардт Владимир Константинович

Мать ребёнка: Рачинская Ольга Александровна

Рождение
20.01.1856

Отец: Энгельгардт Платон Николаевич

Мать: Энгельгардт Вера Михайловна

Смоленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1884

Жена: Рачинская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
15.06.1886

Сын: Энгельгардт Платон Константинович

Мать ребёнка: Рачинская Ольга Александровна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Энгельгардт Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Рачинская Ольга Александровна

Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Энгельгардт Ольга Константиновна

Мать ребёнка: Рачинская Ольга Александровна

Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Энгельгардт Сергей Константинович

Мать ребёнка: Рачинская Ольга Александровна

Смерть
12.04.1928
Москва, город федерального значения Москва
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