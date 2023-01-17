Энгельгардт Константин Платонович
Место рожденияСмоленская губерния, Российская Империя
Дата рождения20.01.1856
Дата смерти12.04.1928
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Энгельгардт Владимир Константинович
Мать ребёнка: Рачинская Ольга Александровна
Рождение
20.01.1856
Смоленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1884
Рождение ребёнка
15.06.1886
Сын: Энгельгардт Платон Константинович
Мать ребёнка: Рачинская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Энгельгардт Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Рачинская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Энгельгардт Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Рачинская Ольга Александровна
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Энгельгардт Сергей Константинович
Мать ребёнка: Рачинская Ольга Александровна
Смерть
12.04.1928
Москва, город федерального значения Москва