Рачинская (Лесли) Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиОколо 1927
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Энгельгардт Владимир Константинович
Отец ребёнка: Энгельгардт Константин Платонович
Бракосочетание
Около 1884
Рождение ребёнка
15.06.1886
Сын: Энгельгардт Платон Константинович
Отец ребёнка: Энгельгардт Константин Платонович
Рождение ребёнка
1888
Сын: Энгельгардт Дмитрий Константинович
Отец ребёнка: Энгельгардт Константин Платонович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Энгельгардт Ольга Константиновна
Отец ребёнка: Энгельгардт Константин Платонович
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Энгельгардт Сергей Константинович
Отец ребёнка: Энгельгардт Константин Платонович
Смерть
Около 1927