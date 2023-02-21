Рачинская (Лесли) Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачинская (Лесли) Ольга Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Около 1927

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Лесли Александр Александрович

Мать: Лесли Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Энгельгардт Владимир Константинович

Отец ребёнка: Энгельгардт Константин Платонович

Бракосочетание
Около 1884

Муж: Энгельгардт Константин Платонович

Рождение ребёнка
15.06.1886

Сын: Энгельгардт Платон Константинович

Отец ребёнка: Энгельгардт Константин Платонович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Энгельгардт Дмитрий Константинович

Отец ребёнка: Энгельгардт Константин Платонович

Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Энгельгардт Ольга Константиновна

Отец ребёнка: Энгельгардт Константин Платонович

Белый, Бельский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Энгельгардт Сергей Константинович

Отец ребёнка: Энгельгардт Константин Платонович

Смерть
Около 1927
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