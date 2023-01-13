Энгельгардт Николай Платонович
мужской, родился 09.09.1846
умер После 1914
МатьЭнгельгардт (Мезенцева) Вера Михайловна1823 г.р.
ОтецЭнгельгардт Платон Николаевич18.11.1823 г.р.
Супруги
Энгельгардт (Альшанова) Елена ПавловнаПосле 1870 г.р.
Дети
Энгельгардт Александр НиколаевичОколо 1890 г.р.
Энгельгардт Константин НиколаевичОколо 1900 г.р.Показать еще 1
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Место
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Рождение
09.09.1846
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Энгельгардт Константин Николаевич
Мать ребёнка: Энгельгардт (Альшанова) Елена Павловна
Рождение ребёнка
28.10.1903
Сын: Энгельгардт Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Энгельгардт (Альшанова) Елена Павловна
Бракосочетание
Около 1907
Смерть
После 1914