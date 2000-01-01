Энгельгардт Николай Платонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1846
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1846
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Энгельгардт Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Энгельгардт Константин Николаевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Елена Павловна
Рождение ребёнка
28.10.1903
Сын: Энгельгардт Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Елена Павловна
Бракосочетание
Около 1907
Смерть
После 1914