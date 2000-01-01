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Энгельгардт Николай Платонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1846

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1846

Отец: Энгельгардт Платон Николаевич

Мать: Энгельгардт Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Энгельгардт Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Энгельгардт Константин Николаевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Елена Павловна

Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Энгельгардт Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Елена Павловна

Бракосочетание
Около 1907

Жена: Энгельгардт Елена Павловна

Смерть
После 1914
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