Энгельгардт Николай Платонович 09.09.1846 — найти родственников по фамилии на Familio

Энгельгардт Николай Платонович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 09.09.1846

умер После 1914

Мать
Энгельгардт (Мезенцева) Вера Михайловна1823 г.р.
Отец
Энгельгардт Платон Николаевич18.11.1823 г.р.
Супруги
Энгельгардт (Альшанова) Елена ПавловнаПосле 1870 г.р.
Дети
Энгельгардт Александр НиколаевичОколо 1890 г.р.
Энгельгардт Константин НиколаевичОколо 1900 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1846

Отец: Энгельгардт Платон Николаевич

Мать: Энгельгардт (Мезенцева) Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Энгельгардт Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Энгельгардт Константин Николаевич

Мать ребёнка: Энгельгардт (Альшанова) Елена Павловна

Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Энгельгардт Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Энгельгардт (Альшанова) Елена Павловна

Бракосочетание
Около 1907

Жена: Энгельгардт (Альшанова) Елена Павловна

Смерть
После 1914

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