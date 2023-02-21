Энгельгардт (Альшанова) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Энгельгардт Константин Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Платонович
Рождение ребёнка
28.10.1903
Сын: Энгельгардт Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Платонович
Бракосочетание
Около 1907
Смерть
Неизвестно