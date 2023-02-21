Энгельгардт (Альшанова) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Альшанова) Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Энгельгардт Константин Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Платонович

Рождение ребёнка
28.10.1903

Сын: Энгельгардт Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Платонович

Бракосочетание
Около 1907

Муж: Энгельгардт Николай Платонович

Смерть
Неизвестно
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