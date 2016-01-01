Реад (Броневская) Надежда Вениаминовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реад (Броневская) Надежда Вениаминовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1838

Муж: Реад Яков Андреевич

Рождение ребёнка
16.11.1838

Дочь: Энгельгардт Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич

Рождение ребёнка
13.09.1847

Сын: Реад Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реад Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно
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