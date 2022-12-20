Реад (Броневская) Надежда Вениаминовна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Реад Яков Андреевич1796 г.р.
Дети
Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна16.11.1838 г.р.
Реад Сергей Андреевич13.09.1847 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реад Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич
Бракосочетание
30.01.1838
Муж: Реад Яков Андреевич
Рождение ребёнка
16.11.1838
Дочь: Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна
Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1847
Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно