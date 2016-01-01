Реад (Броневская) Надежда Вениаминовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1838
Муж: Реад Яков Андреевич
Рождение ребёнка
16.11.1838
Дочь: Энгельгардт Софья Яковлевна
Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич
Рождение ребёнка
13.09.1847
Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Реад Иван Яковлевич
Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич
Смерть
Неизвестно