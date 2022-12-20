Реад (Броневская) Надежда Вениаминовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Реад (Броневская) Надежда Вениаминовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Реад Яков Андреевич1796 г.р.
Дети
Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна16.11.1838 г.р.
Реад Сергей Андреевич13.09.1847 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Реад Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич

Бракосочетание
30.01.1838

Муж: Реад Яков Андреевич

Рождение ребёнка
16.11.1838

Дочь: Энгельгардт (Реад) Софья Яковлевна

Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич

Рождение ребёнка
13.09.1847

Сын: Реад Сергей Андреевич

Отец ребёнка: Реад Яков Андреевич

Смерть
Неизвестно

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