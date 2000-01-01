Реад Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1730
Дата смертиПосле 1760
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Реад Андрей Иванович
Мать ребёнка: Реад Анна Михайловна
Бракосочетание
04.09.1755
Жена: Реад Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Реад Феоктиста Ивановна
Мать ребёнка: Реад Анна Михайловна
Смерть
После 1760