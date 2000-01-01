Реад Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реад Иван Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1730

Дата смерти

После 1760

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

После 1730 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Реад Андрей Иванович

Мать ребёнка: Реад Анна Михайловна

Бракосочетание
04.09.1755

Жена: Реад Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Реад Феоктиста Ивановна

Мать ребёнка: Реад Анна Михайловна

Смерть
После 1760
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