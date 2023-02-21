Друцкой-Соколинский Яков Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Друцкой-Соколинский Пётр Яковлевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Надежда Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1790