Друцкой-Соколинский Яков Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкой-Соколинский Яков Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская Пелагея Степановна

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Друцкой-Соколинский Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Надежда Михайловна

Смерть
После 1790
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