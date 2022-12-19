Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич
мужской, родился 1763
умер До 1827
МатьДруцкая-Соколинская (Ушакова) Надежда МихайловнаНеизвестно г.р.
ОтецДруцкой-Соколинский Яков Михайлович1733 г.р.
Супруги
Друцкая-Соколинская (Шидловская) Анна ЕвдокимовнаОколо 1771 г.р.
Дети
Друцкой-Соколинский Яков Михайлович1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Шидловская) Анна Евдокимовна
Смерть
До 1827