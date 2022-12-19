Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич 1763 — найти родственников по фамилии на Familio

Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 1763

умер До 1827

Мать
Друцкая-Соколинская (Ушакова) Надежда МихайловнаНеизвестно г.р.
Отец
Друцкой-Соколинский Яков Михайлович1733 г.р.
Супруги
Друцкая-Соколинская (Шидловская) Анна ЕвдокимовнаОколо 1771 г.р.
Дети
Друцкой-Соколинский Яков Михайлович1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская (Ушакова) Надежда Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская (Шидловская) Анна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Шидловская) Анна Евдокимовна

Смерть
До 1827

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