Друцкая-Соколинская (Ушакова) Надежда Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Сын: Друцкой-Соколинский Пётр Яковлевич
Отец ребёнка: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно