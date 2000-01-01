Друцкая-Соколинская (Ушакова) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДруцкая-Соколинская (Ушакова) Надежда Михайловна

Друцкая-Соколинская (Ушакова) Надежда Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1755

Сын: Друцкой-Соколинский Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close