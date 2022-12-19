Друцкая-Соколинская (Шидловская) Анна Евдокимовна Около 1771 — найти родственников по фамилии на Familio

Друцкая-Соколинская (Шидловская) Анна Евдокимовна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Около 1771

умерла 08.02.1829, Воронежская губерния, Российская Империя

Супруги
Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич1763 г.р.
Дети
Друцкой-Соколинский Яков Михайлович1785 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович

Отец ребёнка: Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич

Смерть
08.02.1829
Воронежская губерния, Российская Империя

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