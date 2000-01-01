Друцкая-Соколинская (Шидловская) Анна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская (Шидловская) Анна Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

08.02.1829

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович

Отец ребёнка: Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич

Смерть
08.02.1829
Воронежская губерния, Российская Империя
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