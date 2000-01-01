Друцкая-Соколинская (Шидловская) Анна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смерти08.02.1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович
Отец ребёнка: Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.02.1829
Воронежская губерния, Российская Империя