Друцкая-Соколинская (Шидловская) Анна Евдокимовна
женский, родилась Около 1771
умерла 08.02.1829, Воронежская губерния, Российская Империя
Супруги
Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич1763 г.р.
Дети
Друцкой-Соколинский Яков Михайлович1785 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Друцкой-Соколинский Яков Михайлович
Отец ребёнка: Друцкой-Соколинский Михаил Яковлевич
Смерть
08.02.1829
Воронежская губерния, Российская Империя