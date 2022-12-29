Сомова (Друцкая-Соколинская) Пелагея Михайловна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
МатьДруцкая-Соколинская (Лыкошина) Пелагея СтепановнаНеизвестно г.р.
ОтецДруцкий-Соколинский Михаил Михайлович1697 г.р.
Супруги
Сомов Афанасий Захарович1744 г.р.
Дети
Сомов Николай Афанасьевич1771 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1771
Сын: Сомов Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Сомов Афанасий Захарович
Смерть
Неизвестно