Сомова (Друцкая-Соколинская) Пелагея Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сомова (Друцкая-Соколинская) Пелагея Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Мать
Друцкая-Соколинская (Лыкошина) Пелагея СтепановнаНеизвестно г.р.
Отец
Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович1697 г.р.
Супруги
Сомов Афанасий Захарович1744 г.р.
Дети
Сомов Николай Афанасьевич1771 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Мать: Друцкая-Соколинская (Лыкошина) Пелагея Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сомов Афанасий Захарович

Рождение ребёнка
1771

Сын: Сомов Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Сомов Афанасий Захарович

Смерть
Неизвестно

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