Друцкая-Соколинская (Римская-Корсакова) Анна Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская (Римская-Корсакова) Анна Богдановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670

Отец: Римский-Корсаков Богдан Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
После 1700

Сын: Друцкий-Соколинский Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
До 1730

Дочь: Решетова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелканова Феврония Михайловна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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