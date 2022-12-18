Друцкая-Соколинская (Римская-Корсакова) Анна Богдановна После 1670 — найти родственников по фамилии на Familio

Друцкая-Соколинская (Римская-Корсакова) Анна Богдановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась После 1670

умерла Неизвестно

Отец
Римский-Корсаков Богдан Семёнович1640 г.р.
Супруги
Друцкий-Соколинский Михаил МихайловичПосле 1670 г.р.
Дети
Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович1697 г.р.
Друцкий-Соколинский Фёдор МихайловичПосле 1700 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670

Отец: Римский-Корсаков Богдан Семёнович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелканова (Друцкая-Соколинская) Феврония Михайловна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1697

Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
После 1700

Сын: Друцкий-Соколинский Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
До 1730

Дочь: Решетова (Друцкая-Соколинская) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно

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