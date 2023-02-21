Друцкая-Соколинская (Римская-Корсакова) Анна Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1670
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670
Отец: Римский-Корсаков Богдан Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
После 1700
Сын: Друцкий-Соколинский Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
До 1730
Дочь: Решетова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелканова Феврония Михайловна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно