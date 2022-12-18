Друцкая-Соколинская (Римская-Корсакова) Анна Богдановна
женский, родилась После 1670
умерла Неизвестно
ОтецРимский-Корсаков Богдан Семёнович1640 г.р.
Супруги
Друцкий-Соколинский Михаил МихайловичПосле 1670 г.р.
Дети
Друцкий-Соколинский Фёдор МихайловичПосле 1700 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670
Отец: Римский-Корсаков Богдан Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелканова (Друцкая-Соколинская) Феврония Михайловна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1697
Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
После 1700
Сын: Друцкий-Соколинский Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
До 1730
Дочь: Решетова (Друцкая-Соколинская) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно