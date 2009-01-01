Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1670
Дата смерти1737
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670
Рождение ребёнка
1697
Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Богдановна
Рождение ребёнка
После 1700
Сын: Друцкий-Соколинский Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Богдановна
Бракосочетание
1726
Бракосочетание
1726
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1730
Дочь: Решетова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лыкошина Софья Михайловна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелканова Феврония Михайловна
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1737