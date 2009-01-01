Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДруцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1670

Дата смерти

1737

Пол

Мужской

Отец

1644 г.р.

Мать

Жена

После 1670 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1670

Отец: Друцкий-Соколинский Михаил Петрович

Мать: Друцкая-Соколинская Екатерина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1697

Сын: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Богдановна

Рождение ребёнка
После 1700

Сын: Друцкий-Соколинский Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Богдановна

Бракосочетание
1726

Жена: Друцкая-Соколинская Анна Петровна

Бракосочетание
1726

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1730

Дочь: Решетова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лыкошина Софья Михайловна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелканова Феврония Михайловна

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская Анна Богдановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Друцкая-Соколинская Анна Богдановна

Смерть
1737
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close