Друцкая-Соколинская (Потёмкина) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1651 по 1699
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1651 по 1699
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С Неизвестно по 1717
Рождение ребёнка
1735
Сын: Друцкий-Соколинский Даниил Михайлович
Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович
Смерть
Неизвестно