Друцкая-Соколинская (Потёмкина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкая-Соколинская (Потёмкина) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1651 по 1699

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1651 по 1699

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С Неизвестно по 1717

Муж: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
1735

Сын: Друцкий-Соколинский Даниил Михайлович

Отец ребёнка: Друцкий-Соколинский Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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